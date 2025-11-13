Rue Valley: Timeloop-RPG startet auf PC & Konsolen

Mit einer dynamischen Erzählung und fesselnden Charakteren ist Rue Valley ein isometrisches narratives Rollenspiel, das einen Mann begleitet, der in einer Zeitschleife gefangen ist, in der jeder Neustart nicht nur seine Handlungsmöglichkeiten, sondern auch seine Persönlichkeit verändert.

Die Spieler tragen ihre Erinnerungen über die Schleifen hinweg mit sich und schalten neue Dialoge, Denkweisen und Möglichkeiten zur Interaktion mit der seltsamen Welt rund um das Rue Valley Motel frei.

Auf ihrem Weg begegnen sie einer faszinierenden Gruppe von Charakteren, die alle mit ihren eigenen emotionalen Komplexitäten zu kämpfen haben und im Laufe der Zeit verborgene Tiefen offenbaren.

„Es war uns sehr wichtig, eine fesselnde und zugleich bewegende Geschichte zu entwickeln, die die Herausforderungen hervorhebt, denen viele von uns täglich gegenüberstehen“, so Marko Smiljanić, Creative Director von Emotion Spark Studio. „Wir sind zuversichtlich, dass sie bei den Menschen Anklang finden wird, indem sie ihnen vermittelt, dass sie gehört und gesehen werden und dass sie wichtig sind.“

Um zu zeigen, wie sehr sich das Team für die zentralen Themen des Spiels engagiert, hat Rue Valley mit der führenden Wohltätigkeitsorganisation für Männergesundheit, Movember, zusammengearbeitet, um auf mentale Gesundheitsprobleme aufmerksam zu machen und Gaming als ungezwungenes, nicht-klinisches Medium zur Förderung des mentalen Wohlbefindens zu nutzen.

Der durchdachte Ansatz von Rue Valley beim Storytelling ermöglicht es den Spieler, auf sichere und immersive Weise zu erkunden, wie sich eine Therapie anfühlen kann.

Hauptfeatures:

Gestalte deine Persönlichkeit: Sei ein kaltherziger Einzelgänger in einer Wiederholung und ein melodramatisches Großmaul in der nächsten. Rue Valleys Zeitschleifen setzen alles zurück und lassen Spieler mit Persönlichkeiten, Handlungen und Antworten experimentieren.

Speichere deine Erinnerungen: Wichtige Erinnerungen werden auf einem Graphen gespeichert, was einzigartige Interaktionen rund um das Rue Valley Motel und neue Denkweisen freischaltet, die dabei helfen, den Hauptcharakter zu formen.

Lüfte die Geheimnisse von Rue Valley: Eine Anomalie hat die Gegend um das Rue Valley Motel in einer Zeitschleife gefangen. Experimentiere jeden Tag mit den Handlungen des Hauptcharakters, bis du genug Beweise hast, um das Geheimnis zu lüften.

2D-Parallax-Artstyle: Rue Valley hat einen schnell wiedererkennbaren und hübschen Comic-Style, inspiriert von Spider-Man: Into the Spider-Verse und Disco Elysium.

Rue Valley ist ab sofort für PC über Steam, GOGund den Epic Game Store sowie für Konsolen über Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch erhältlich.