Rue Valley: Zeitschleife startet im November

Owlcat Games gibt den 11. November als Veröffentlichungsdatum für das isometrische narrative Rollenspiel Rue Valley bekannt.

Der Publisher Owlcat Games hat zusammen mit dem Entwickler Emotion Spark Studio das Erscheinungsdatum für das kommende narrative Rollenspiel Rue Valley bekannt gegeben.

Rue Valley erscheint am 11. November 2025 und ist ein emotionales isometrisches Rollenspiel, in dem ein Mann darum kämpft, sich aus einer Zeitschleife zu befreien, indem er sich den Konflikten in seinem eigenen Kopf stellt.

Inspiriert von Titeln wie Disco Elysium navigieren die Spieler in Rue Valley durch eine komplexe emotionale Geschichte. Sie müssen den Hauptcharakter durch die Tiefen seiner eigenen Kämpfe führen, wobei jede Entscheidung einen Einfluss auf sein Persönlichkeitsprofil hat, das wiederum die Interaktionen mit der Welt um ihn herum verändert.

Begebt euch auf eine Reise durch die mentalen Konflikte eines Mannes, um die Geheimnisse hinter der Anomalie aufzudecken, die eine unerklärliche Zeitschleife verursacht.