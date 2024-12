Ruffy and the Riverside: Lokalisierungen und eine zusätzliche Plattform

Autor:, in / Ruffy and the Riverside

Handgezeichneter 3D-Plattformer Ruffy and the Riverside bestätigt neue Lokalisierungen und eine zusätzliche Plattform. Außerdem wird ein brandneuer Trailer gezeigt.

Das deutsche Indie-Studio Zockrates Laboratories und der US-Publisher Phiphen Games freuen sich, mitteilen zu können, dass die Entwicklung von Ruffy and the Riverside für eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2025 auf PC und Konsolen gut vorankommt.

Neben der bereits bestätigten Veröffentlichung auf Steam haben PC-Spieler mit Epic Games nun eine weitere Möglichkeit, die Kontrolle über Ruffy und seine einzigartigen Fähigkeiten zu übernehmen.

Konsolenspieler können sich auf eine Veröffentlichung auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch freuen.

Das Team möchte Ruffy and the Riverside so vielen Spielern wie möglich zugänglich machen. Deshalb wird der handgezeichnete Plattformer in den folgenden neun Sprachen lokalisiert:

Englisch

Französisch

Deutsch

Lateinamerikanisches Spanisch

Brasilianisches Portugiesisch

Japanisch

Chinesisch (neu)

Vereinfachtes Chinesisch (neu)

Koreanisch (neu)

Ruffy hat außerdem einen neuen Trailer auf der OTK Winter Games Expo gezeigt. Der Trailer zeigt das Gameplay, etwa wie Ruffy mit seinen magischen FLIP-Kräften einen Wasserfall in eine Kletterranke verwandelt, um daran hochzuklettern, oder wie seine schelmische Seite die Oberhand gewinnt, wenn er Wasser in Lava verwandelt, um einen ahnungslosen Feind zu besiegen.