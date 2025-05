Ruffy and the Riverside: Release-Termin im Juni bestätigt

Autor:, in / Ruffy and the Riverside

Retro-inspirierter 3D-Platformer Ruffy and the Riverside bestätigt den 26. Juni als Veröffentlichungsdatum für PC und Konsolen!

Der Release ist offiziell: Ruffy and the Riverside, der farbenfrohe 3D-Platformer vom deutschen Indie-Studio Zockrates Laboratories und dem US-Publisher Phiphen Games, erscheint am 26. Juni 2025 für PC (Steam & Epic Games), PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Das Spiel besticht nicht nur durch seinen handgezeichneten Stil und Retro-Charme, sondern vor allem durch seine einzigartige SWAP-Mechanik. Damit könnt ihr Texturen aus der Spielwelt kopieren und einfügen, um Rätsel zu lösen, Hindernisse zu überwinden und den liebenswerten Bewohnern von Riverside zu helfen.

Ob ihr auf Heuballen durch die offene Welt rollt, versteckte Geheimnisse entdeckt oder kreative Lösungswege für knifflige Aufgaben findet – eure Vorstellungskraft ist der Schlüssel.

Ein liebevoll gestaltetes Abenteuer voller Witz, Rätsel und Sammelspaß erwartet euch – bereit zum Absprung am 26. Juni!