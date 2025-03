Ruffy and the Riverside: Release-Termin im Juni offenbart

Autor:, in / Ruffy and the Riverside

Ruffy and the Riverside erscheint am 26. Juni für PC und Konsolen.

Das deutsche Indie-Studio Zockrates Laboratories und der US-Publisher Phiphen Games geben das Veröffentlichungsdatum von Ruffy and the Riverside bekannt: Der handgezeichnete 3D-Plattformer erscheint am 26. Juni 2025 für PC (Steam & Epic Games), PlayStation 5, Xbox One & Series X|S und Nintendo Switch.

Ursprünglich für eine Veröffentlichung im ersten Quartal geplant, wurde das Veröffentlichungsdatum mithilfe von Ruffys magischem FLIP auf den 26. Juni 2025 verschoben, um eine gleichzeitige Veröffentlichung auf allen Plattformen zu gewährleisten.

Basierend auf der Demo wurde Ruffy and the Riverside von Kritikern bereits als „einer der besten Plattformer des Jahres 2025“ bezeichnet. Ihr könnt euch dazu auf ein Entwickler-Interview in der Future Games Show – Live von der GDC freuen, die heute Abend am 20. März ausgestrahlt wird!