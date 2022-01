Rugby 22: Launch Trailer erschienen

Nach Rugby 18 und Rugby 20 macht der Sport in Rugby 22 den nächsten Schritt nach vorne. Mit einer verfeinerten KI, einem neuen Schwierigkeitsmodus, einem übersichtlicheren Einstieg mit neuen Tutorials, realistischeren Spielergesichtern dank Photogrammetrie und neuen offiziellen Teams hat EKO Software alle Zutaten für ein Rugby-Erlebnis der nächsten Generation zusammengestellt.

Rugby 22 ist eine Simulation, was bedeutet, dass alle Aspekte des Sports enthalten sind. Rucks, Scrums, Line-Outs, Drops – jede Phase und jede Regel des Sports wurde im Spiel implementiert. Mehr als 50 offizielle Mannschaften werden originalgetreu dargestellt, mit ihren offiziellen Heim- und Auswärtstrikots und allen Spielern, die in der aktuellen Saison auf dem Spielplan stehen, um das Spiel noch intensiver zu gestalten.

Top 14, Pro D2 und die United Rugby Championship – Fans aus aller Welt können mit einigen der besten Rugbyspieler der Welt spielen. Darüber hinaus sind auch Top-Nationalmannschaften vertreten, darunter zum ersten Mal die neuseeländischen All Blacks und die australischen Wallabies! In Kombination mit Frankreich, Irland, Wales, Schottland, Italien, Japan, Fidschi und Georgien erhalten Spieler ein umfassendes Bild der intensiven internationalen Spiele, die sie mit ihren Freunden bestreiten können.

Eine tiefe taktische Dimension

Rugby mag ein Kontaktsport sein, aber der Schlüssel zum Sieg liegt oft darin, sich einen taktischen Vorteil gegenüber dem Gegner zu verschaffen. Schafft Raum, setzt eure Spieler optimal ein, und ihr solltet eine Lösung finden, um den Ball über das Feld zu bewegen.

In Rugby 22 wurden die verfügbaren taktischen Optionen erweitert, so dass Spieler ihre Passkette von der traditionellen Taktik auf viele Pod-Möglichkeiten umstellen, die Position ihres Flügelspielers anpassen, das richtige Maß an defensivem Druck wählen und vieles mehr. Ihr könnt auch das Set-Play-System nutzen, um bestimmte Spielzüge zu definieren, z. B. eine Reihe von Querpässen, um in den spannenden letzten Momenten entscheidenden Boden zu gewinnen.

Schaut euch hier den Launch Trailer zu Rugby 22 an:

Rugby 22 ist seit dem 27. Januar 2022 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.