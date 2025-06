Rugby League 26: Virtuelle Saison startet im Juli

Autor:, in / Rugby League 26

Mit Rugby League 26 erscheint das offizielle Videospiel der NRL und Super League am 17. Juli 2025.

Rugby League Commercial und Big Ant Studios enthüllen Rugby League 26. Die neue Saison startet offiziell am 17. Juli 2025 auf PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam. Vorbestellungen für Xbox und PlayStation sind ab sofort möglich.

Rugby League 26 markiert die nächste Generation der Sportsimulation und fängt das Tempo, die Strategie und die unerbittliche Intensität der Rugby League wie nie zuvor ein.

Der neuste Teil definiert die digitale Präsenz des Sports neu und bietet den Pro-Team-Modus, moderne Grafik, realistische Spielmechaniken sowie vollständig lizenzierte Teams, Wettbewerbe und Stadien aus der gesamten Rugby-League-Welt. Rugby League 26 bietet die weltbesten Rugby-League-Wettbewerbe, darunter die Herren- und Damen-Wettbewerbe aller Vereine der UK Super League.

Rugby League 26 präsentiert nicht nur alle teilnehmenden Teams und Spieler der Super League 2025, sondern erstmals in diesem Sport wurden auch WSL-Spielerinnen mit hochauflösender Photogrammetrie erfasst. Dies stellt einen Meilenstein dar, der die wachsende globale Bedeutung der Frauen-Rugby-League widerspiegelt.

Ob eingefleischter Liga-Fan oder Gelegenheitssportler, Rugby League 26 bietet ein authentisches, packendes Erlebnis auf und neben dem Spielfeld für alle.