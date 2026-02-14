Rune Factory: Guardians of Azuma: Launch-Trailer zeigt Helden, Dörfer und die Rückkehr der Romantik

Zwei Schicksale, heilige Schätze und ganze Dörfer zum Wiederaufbau: Der Launch‑Trailer enthüllt, wie groß Guardians of Azuma wirklich ist.

Mit dem Launch‑Trailer zu Rune Factory: Guardians of Azuma öffnet Marvelous das Tor zu einer neuen Ära der Reihe.

Ihr entscheidet euch für einen von zwei Protagonisten, deren Wege durch mysteriöse Kräfte miteinander verbunden sind. Beide erleben die Geschichte aus eigener Perspektive, was dem Abenteuer zusätzliche Tiefe verleiht.

Im Zentrum steht der Kampf gegen die Fäule, eine unheilvolle Kraft, die die Welt bedroht. Mit heiligen Schätzen bekämpft ihr ihre vielen Formen, reinigt Gebiete und bringt sowohl Menschen als auch Gottheiten ihre frühere Pracht zurück. Der Trailer zeigt eindrucksvoll, wie stark sich die Welt verändert, wenn ihr Fortschritte macht.

Ein großer Fokus liegt auf der Landwirtschaft, die in Guardians of Azuma deutlich ausgebaut wurde. Ihr bewirtschaftet nicht nur Felder, sondern baut ganze Dörfer wieder auf, sammelt Ressourcen, gewinnt neue Verbündete und gestaltet eure Umgebung Schritt für Schritt neu.

Die Dörfer selbst sind stark von traditioneller japanischer Kultur inspiriert und wechseln mit den Jahreszeiten ihr Design. Jedes Dorf bringt eigene Feste, neu interpretierte Fan‑Favoriten und natürlich romantische Kandidaten, die den typischen Rune‑Factory‑Charme zurückbringen.

Guardians of Azuma präsentiert sich damit als Mischung aus Action‑RPG, Aufbau, Farming und Beziehungssimulation – und der Launch‑Trailer zeigt, wie harmonisch all diese Elemente ineinandergreifen.