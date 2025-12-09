Rune Factory: Guardians of Azuma: Lebenssimulation erscheint im Februar

Mit Rune Factory: Guardians of Azuma erscheint im Februar eine Mischung aus Action-RPG und Lebenssimulation.

Marvelous USA gab bekannt, dass der Action-RPG/Life-Sim-Titel Rune Factory: Guardians of Azuma am 13. Februar 2026 für PlayStation 5- und Xbox Series X|S-Systeme erscheinen wird.

Alle kostenlosen Update-Inhalte, die zuvor für die Nintendo Switch-, Nintendo Switch 2- und PC-Versionen des Spiels bereitgestellt wurden, sind im Basisspiel für die PlayStation- und Xbox-Versionen enthalten.

Die digitalen Editionen umfassen eine Standard-Edition, die für 59,99 $ erhältlich ist; eine Digital Deluxe Edition, die das Spiel, das „Seasons of Love Bundle“ und das „Festliche Kleidung und Dark Woolby Bundle“ für 69,99 $ enthält; und eine Super Digital Deluxe Edition, die das Spiel, das „Seasons of Love Bundle“, das „Festliche Kleidung und Dark Woolby Bundle“, einen digitalen Soundtrack und ein digitales Artbook für 79,99 $ enthält.

Alle digitalen Versionen des Spiels enthalten außerdem das „Rune Factory 4 Hero Outfit Bundle“ als besonderen Bonus.

Zuvor erhältliche herunterladbare Inhalte werden zum Start auch auf PS5 und Xbox Series X|S verfügbar sein, darunter das „STORY OF SEASONS Bundle“ und der „Sakuna DLC“.

Eine physische PS5-Standardausgabe wird in Kürze exklusiv bei Amazon für 59,99 $ vorbestellbar sein.

Das ist Rune Factory: Guardians of Azuma

Verwüstet durch die Auswirkungen des himmlischen Zusammenbruchs und den Wegfall der Macht der Runen sind die östlichen Länder von Azuma nur noch ein Schatten ihrer blühenden Vergangenheit. Geschwächt von korrumpierenden Kräften haben sich die Naturgötter aus der Welt zurückgezogen und die Berge zerbröckeln und die Felder verdorren lassen.

Das Volk von Azuma sucht Hilfe gegen eine Seuche, die das einst blühende Land heimgesucht hat. Ein junger Held geht einen Vertrag mit einem Drachen ein und begibt sich auf die Reise. „Nimm die Macht des Erdentänzers an. Nutze diese Macht, um das Land zu retten.“

Rune Factory: Guardians of Azuma nimmt die Spieler mit auf ein brandneues Abenteuer im Land Azuma, einem nie zuvor gesehenen Teil der Welt, der von der östlichen Kultur durchdrungen ist. Hier schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Erdtänzers, der dazu bestimmt ist, dem einst blühenden Land Hoffnung und Leben zurückzugeben.

Wählt einen von zwei Protagonisten, deren Schicksale eng miteinander verbunden sind, und erlebt ein neu gestaltetes und erweitertes Rune Factory-Gameplay.

Mit Anmut Landwirtschaft betreiben, ganze Dörfer wieder aufbauen und mit neuen Waffen wie dem Bogen und Talismanen kämpfen.

Azuma ist eine riesige Welt, die es zu erkunden gilt, mit majestätischen Dörfern, die von der japanischen Kultur inspiriert sind und jeweils ein saisonales Thema haben.

Neben der Erkundung, dem Kampf und dem Aufbau von Dörfern werden die Spieler auch Beziehungen zu den Einheimischen pflegen und sie im Kampf oder bei der Verwaltung der Dörfer auf ihre Seite ziehen.

Nutzt die heiligen Schätze der Götter und die tänzerische Kraft der Erdtänzerin, um das Land zu reinigen und Azuma wieder zu seinem alten Glanz zu verhelfen. Das Abenteuer einer neuen Welt wartet auf euch.

Features:

Kühne neue Fähigkeiten und Waffen: Als Erdtänzerin nutzt ihr die Kraft des Tanzes, heilige Schätze und neue Waffen wie den Bogen und den Talisman, um das Land zu reinigen, zu bewirtschaften und den Schaden des Brandes rückgängig zu machen.

Als Erdtänzerin nutzt ihr die Kraft des Tanzes, heilige Schätze und neue Waffen wie den Bogen und den Talisman, um das Land zu reinigen, zu bewirtschaften und den Schaden des Brandes rückgängig zu machen. Es braucht ein Dorf: Kümmert euch nicht nur um euren Hof – baut ganze Dörfer auf! Baut und platziert strategisch Gebäude, um die Menschen dazu zu bringen, in die Dörfer zurückzukehren und ihren Beitrag zu leisten. Belebt die Götter wieder, um den geplagten Ländern Lebenskraft und wertvolle Ressourcen zurückzugeben.

Kümmert euch nicht nur um euren Hof – baut ganze Dörfer auf! Baut und platziert strategisch Gebäude, um die Menschen dazu zu bringen, in die Dörfer zurückzukehren und ihren Beitrag zu leisten. Belebt die Götter wieder, um den geplagten Ländern Lebenskraft und wertvolle Ressourcen zurückzugeben. Euer japanisches Fantasieleben: Erlebt wunderschöne, von Japan inspirierte Charakterdesigns und Ästhetik – von Festen über Ereignisse bis hin zu Monstern. Erkundet die natürlichen Landschaften Azumas und die traditionsreichen Orte mit saisonalen Themen.

Erlebt wunderschöne, von Japan inspirierte Charakterdesigns und Ästhetik – von Festen über Ereignisse bis hin zu Monstern. Erkundet die natürlichen Landschaften Azumas und die traditionsreichen Orte mit saisonalen Themen. Klassische Romantik und Beziehungen: Wählt zwischen einem männlichen und einem weiblichen Protagonisten und freundet euch mit einem der in Frage kommenden Kandidaten an – egal ob Gott oder Sterblicher – in vollständig stimmlich unterstützten Szenarien. Rekrutiert diese neuen Freunde auch zur Unterstützung in dynamischen Kämpfen!