Runescape: Dragonwilds: Erhält mit Umbral Sands sein letztes großes Early Access-Update

Mit RuneScape: Dragonwilds erreicht die Early-Access-Phase ihren vorläufigen Höhepunkt auf dem PC.

Entwickler Jagex hat heute das Update Umbral Sands veröffentlicht, das als letzte große Inhaltserweiterung vor dem vollständigen Release am 15. September 2026 dient. Dann erscheint das Survival-Abenteuer für PC sowie erstmals für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

Im Mittelpunkt des Updates steht die neue Region Umbral Sands, die erstmals die bekannte Wüstenlandschaft aus RuneScape in Dragonwilds integriert. Dort müssen Spieler nicht nur Gegner überleben, sondern auch die extremen Umweltbedingungen meistern. Die sengende Sonne zwingt dazu, Schutz zu suchen, Unterkünfte zu errichten oder nachts zu reisen, um die gefährliche Hitze zu umgehen.

Mit Fuzan hält zudem ein neuer Drachenboss Einzug. Der „glühende Tyrann“ jagt Spieler nach Einbruch der Dunkelheit durch die Wüste und wird von roten Drachen begleitet. Um die Bedrohung zu beseitigen, müssen sich Abenteurer in die Fight Cave wagen, wo Gegnerwellen, Lava-Hindernisse und schließlich der Bosskampf auf sie warten. Die Höhle kann mehrfach gespielt werden und bietet zusätzliche Belohnungen, seltene Materialien und mächtige Ausrüstung.

Auch beim Crafting gibt es umfangreiche Neuerungen. Mit Adamant, Red Dragonhide und Yew finden mehrere bekannte Materialien aus RuneScape ihren Weg in Dragonwilds. Dadurch werden neue Waffen, Rüstungen und Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet.

Für schnellere Fortbewegung sorgen künftig fliegende Teppiche, die besonders in den weitläufigen Wüstengebieten Vorteile bieten. Zusätzlich führt das Update neue Farbvarianten für Reittiere ein und erweitert damit die Individualisierungsmöglichkeiten.

Neben Fuzan treffen Spieler außerdem auf bekannte Gegner wie Kalphiten und die Kot-Haar, während der Menaphiten-Gott Icthlarin als Verbündeter Unterstützung leisten kann.

Jagex bestätigt außerdem, dass die Version 1.0 im September den Scorned Wilderness Raid sowie einen abschließenden Bosskampf gegen Kuldra enthalten wird. Darüber hinaus erhält das Spiel mit dem heutigen Update erstmals offizielle Unterstützung für vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und Koreanisch.

Mit Umbral Sands endet damit die große Early-Access-Phase von RuneScape: Dragonwilds und der Fokus richtet sich nun vollständig auf den Konsolen- und Vollrelease im September.