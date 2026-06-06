Runescape: Dragonwilds: Erscheint am 15. September für Xbox

Mit RuneScape: Dragonwilds betritt die traditionsreiche Rollenspielmarke erstmals die Konsolenbühne. Im neuen Release-Date-Trailer wurde bestätigt, dass das Open-World-Survival-Abenteuer am 15. September 2026 für Xbox Series X|S erscheint.

Die Veröffentlichung markiert einen besonderen Meilenstein für die Reihe. In der inzwischen 25-jährigen Geschichte von RuneScape erscheint damit erstmals überhaupt ein Titel der Franchise auf einer Konsole.

Dragonwilds führt Spieler auf den vergessenen Kontinent Ashenfall, wo erwachte Drachen das Land bedrohen. In der kooperativen Survival-Erfahrung stehen Ressourcenbeschaffung, Bauen, Handwerk und das Verbessern von Fähigkeiten im Mittelpunkt. Nur wer die Wildnis überlebt und uralte Geheimnisse aufdeckt, kann sich schließlich der mächtigen Drachenkönigin stellen.

Entwickelt wird das Spiel von Jagex, dem Studio hinter RuneScape. Mit Dragonwilds erweitert das Unternehmen die Marke um ein Open-World-Survival-Crafting-Abenteuer und bringt das Universum gleichzeitig erstmals auf Xbox-Konsolen.

Der neue Trailer liefert neben dem Veröffentlichungstermin auch weitere Eindrücke der gefährlichen Spielwelt von Ashenfall und stimmt auf den bevorstehenden Konsolenstart im September ein.