Runescape: Dragonwilds: Vollversion startet im September auf Xbox, PS5 und PC

RuneScape: Dragonwilds erscheint im September für Konsolen und hat bereits über eine Million Verkäufe erzielt.

Während des Summer Game Fest hat Jagex den Termin für die Vollversion von RuneScape: Dragonwilds bekannt gegeben. Nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase auf Steam wird das Open-World-Survival-Spiel am 15. September 2026 offiziell in Version 1.0 erscheinen.

Für das Entwicklerteam markiert der Schritt einen wichtigen Meilenstein. Bereits während der Early-Access-Phase konnte RuneScape: Dragonwilds die Marke von einer Million verkauften Exemplaren überschreiten und sich damit zu einem der erfolgreichsten Survival-Crafting-Spiele des Jahres entwickeln.

Die Vollversion erscheint erstmals zeitgleich für PC und Konsolen. Zum Launch erhalten Spieler Zugriff auf das neue Scorned Wilderness Update sowie sämtliche Inhalte der Umbral Sands-Erweiterung, die noch im Laufe des Sommers veröffentlicht werden soll.

RuneScape: Dragonwilds ist das erste eigenständige Spiel innerhalb des RuneScape-Universums und verbindet Open-World-Erkundung, Crafting, Survival-Mechaniken und Koop-Gameplay für bis zu vier Spieler. Die Reise führt auf den bislang unerforschten Kontinent Ashenfall, wo wilde Magie die Welt verändert und zahlreiche Gefahren auf Abenteurer warten.

Ein zentrales Element des Spiels ist der Einsatz von Magie. Spieler nutzen mächtige Zauber sowohl im Kampf als auch beim Sammeln von Ressourcen, beim Crafting und bei der Erkundung der Spielwelt. Gleichzeitig gilt es, Fähigkeiten zu verbessern, Ausrüstung herzustellen und sich gegen gefährliche Drachen zur Wehr zu setzen, bis schließlich die Drachenkönigin selbst herausgefordert werden kann.

Neben klassischen RuneScape-Elementen erwarten Fans bekannte Kreaturen wie Zogres und Schwarze Ritter sowie neue Gegner. Die Entwickler betonen zudem, dass die Community weiterhin eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Entwicklung des Spiels spielen wird.

RuneScape: Dragonwilds erscheint am 15. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.