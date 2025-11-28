Rust Console Edition: Arctic Update hetzt Eisbären auf Überlebende

Mit dem Arctic Update für die Rust Console Edition wurden Eisbären und ein Schneemobil hinzugefügt.

Mit dem neuen Arctic Update beginnt bald ein frostiges Abenteuer, das die Spielwelt von Rust Console Edition grundlegend verändert. Mutige Überlebende stellen sich ab sofort territorialen Eisbären, die das nördliche Grenzland zu einem gefährlichen Jagdgebiet machen. Gleichzeitig lockt die monumentale Arctic Research Base, ein riesiger Komplex voller Risiken und wertvoller Belohnungen, jene Spieler an, die bereit sind, alles zu wagen.

Für schnelle Fortbewegung sorgt das brandneue Schneemobil, das mit rasanter Geschwindigkeit über Eis und Schnee gleitet und die Erkundung der eisigen Weiten revolutioniert.

Doch damit nicht genug: Am 4. Dezember erscheinen zwei neue DLC-Pakete, die das Erlebnis noch intensiver machen. Das Arctic Pack stattet euch mit dem Arctic Hazmat Suit aus, liefert das Ice Assault Rifle für präzise Feuerkraft und verleiht eurem Schneemobil mit dem Tomaha Skin einen einzigartigen Look.

Wer hingegen den Anspruch erhebt, über das Eis zu herrschen, greift zum Ice King Pack. Mit der Ice Mask, der Ice Chest Plate und dem majestätischen Ice Throne setzt ihr ein unübersehbares Zeichen der Dominanz.