Rust Console Edition erhält Warhammer 40.000: Death Korps of Krieg Pack.

Die Rust Console Edition erhält neuen DLC im Warhammer-40.000-Design. Im Rahmen der Warhammer Skulls 2026 wurde ein „Warhammer 40,000 Pack“ angekündigt, das optisch und thematisch vom Death Korps of Krieg inspiriert ist.
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4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es gibt noch mehr Warhammer!!! Ich werd behämmert
Ist ja nur ein Crossover 🧐.
Mit Rust hab ich bisher nichts am Hut gehabt, aber schon cool, dass das Spiel Warhammer 40K Inhalte bekommt.
Bei Rust stört mich das man ein Charakter bekommt wo man nix entscheiden kann Geschlecht Größe aussehen….. Und den für immer hat Fest an den Account gebunden da bin ich raus