Rust Console Edition erhält Warhammer 40.000: Death Korps of Krieg Pack.

Die Rust Console Edition erhält neuen DLC im Warhammer-40.000-Design. Im Rahmen der Warhammer Skulls 2026 wurde ein „Warhammer 40,000 Pack“ angekündigt, das optisch und thematisch vom Death Korps of Krieg inspiriert ist.

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