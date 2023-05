Pedro Silva meldete sich erneut mit einem Entwickler Update auf der offiziellen Seite von Rust Console Edition zu Wort.

Enthalten sind neben Informationen zum anstehenden „Kultivator“-Update zusätzliche Neuigkeiten zum Spiel. Dabei richtet man sich nicht nur an erfahrene Spieler, sondern auch an Neulinge.

Das Update konnte bereits auf Testservern angespielt und eifrig ausprobiert werden. Neue Texturen, Farming-Mechaniken, die durch das „Farming 2.0“ eingeführt wurden, sind nur zwei Punkte, auf die sich die Spieler freuen können.

Auch arbeitet man weiter an der Behebung verschiedenster Bugs und Bereiche des Spiels, die noch vor Veröffentlichung des „Kultivator“-Updates angegangen werden.

Anfang Mai wird es eine weitere Testphase geben, in dieser soll sichergestellt werden, dass das „Kultivator“-Update so stabil und poliert wie nur möglich sein soll, sobald es veröffentlicht wird.

Pedro sagte dazu: „Anfang April veranstalteten wir ein Spieltestwochenende in der öffentlichen Testabteilung, bei dem wir unsere Community herausforderten, einige der epischsten Farmbasen zu bauen und ihre kreativen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen! Wir waren überwältigt von den Ergebnissen, da die Designs, die auf die 10 Playtest-Server verteilt waren, absolut unglaublich waren.“

Doch warum ist dieses Update so wichtig für Rust? Mit der überarbeiteten Landwirtschaftsmechanik kommen neue Spielmöglichkeiten dazu. Darüber hinaus sind die Anpassungen der Umgebung entscheidend, damit das Spiel weiter optimiert werden kann für die Zukunft.

Pedro Silva betrachtet das Update als „Game-Changer“ und kann kaum die Live-Version erwarten.

„Wir lieben es zu sehen, was unsere Fans erschaffen können, und deshalb wollen wir eine noch positivere Interaktion mit der Community fördern. Wir würden uns freuen, in Zukunft weitere Events wie dieses zu veranstalten, Fan-Kreationen zu präsentieren und unsere Community auf aufregende Weise zusammenzubringen. Also erschaffe weiter, teile weiter, und wir werden das Beste aus der Rust Console Edition-Community hervorheben!“