Rust Console Edition: Performance der Beta auf Xbox Series X|S verbessert

Double Eleven arbeitet auf Hochtouren, um die Portierung von Rust für Konsolen bis zur Veröffentlichung in diesem Monat von Fehlern zu befreien und weiter zu verbessern.

Aktuell können Vorbesteller der Rust Console Edition eine Vorbesteller-Beta auf Xbox One und PlayStation 4 spielen.

Durch die Abwärtskompatibilität läuft Rust auch auf Xbox Series X und Xbox Series S. Mit dem aktuellen Patch 1.01 gibt Double Eleven an, dass man die Performance auf Xbox Series X|S Konsolen verbessern konnte. Außerdem enthält der Patch Korrekturen für einen Fehler zur Zeitüberschreitung, der Spieler betraf.

Patch 1.02 soll übrigens schon bald folgen. Dieser wird dann weitere Verbesserungen und Fehlerkorrekturen enthalten. Darunter einen Fix, damit das automatische Laufen funktioniert.

Pre-order Beta Patch 1.01 is now live for both Xbox and PlayStation. This patch improves the performance on the Xbox Series S|X consoles and contains fixes for some of the timeout issues affecting our players. 1/2

— Rust Console Edition (@playrustconsole) May 2, 2021