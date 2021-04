Rust Console Edition: Pre-Order-Beta startet bald für Xbox

Seit dem 23. April um 12:00 deutscher Zeit stehen die Server der Rust Console Edition Pre-Order-Beta bereit. Die bis zum 6. Mai laufende Beta-Phase ist leider vorerst nur für PlayStation-Besitzer zugänglich, welche die Deluxe- oder Ultimate-Edition des Survival-Titels vorbestellt haben.

Für den Xbox-Start der Beta existiert bisher noch kein offizieller Zeitrahmen. Laut Entwickler Double Eleven wird dieser aber nicht allzu weit in der Zukunft liegen und Xbox-Besitzer werden in den Genuss einer gleichwertigen Beta-Erfahrung kommen, wie aktuell die PlayStation-Spieler.

Seit dem Closed Beta-Test wurden einige Verbesserungen an Rust Console Edition vorgenommen, sodass der Titel nun um einiges stabiler laufen sollte. Das Teilen von Inhalten aus der Pre-Order-Beta, wie beispielsweise Streams, Videos oder Bilder ist im Gegensatz zur vorherigen Closed-Beta ausdrücklich erlaubt.

We are aware of the issues Xbox players are facing trying to open the beta product. Rest assured we’re working hard to resolve them to get players in as soon as we can. Thank you for your patience and understanding!

