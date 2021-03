RUST: Closed Beta könnte heute auf Konsolen starten

RUST mag zwar schon seit 2013 existieren, doch vor wenigen Monaten erlebte das Survival-Spiel einen zweiten (oder dritten?) Frühling, als sich auf Twitch bekannte Streamer dazu entschlossen hatten, es gemeinsam zu spielen.

Bereits Ende 2019 wurde die RUST Console Edition für Xbox One und PlayStation 4 angekündigt. Die Veröffentlichung war eigentlich für letztes Jahr geplant. Doch die Corona-Pandemie hat uns auch das versaut, weshalb die Portierung durch Double Eleven verständlicherweise nicht mehr ganz im Zeitplan war.

Heute können vermutlich aber die ersten Spieler RUST in einer Closed Beta auf Xbox One oder PlayStation 4 spielen.

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass interessierte Spieler, die sich zuvor für die Beta registriert hatten, eine Mail erhielten, um ihre Wunsch-Plattform anzugeben.

Der Twitter-Account für die RUST Console Edition feuerte in den letzten Tagen ein paar Tweets ab, in denen sich ein Countdown versteckte.

Dieser dürfte heute enden und der Start der Beta gilt als sehr wahrscheinlich.

Bisher wurden offenbar keine Beta-Codes an zugelassene Teilnehmer versendet. Ihr solltet aber heute euer Postfach (inklusive Spam-Ordner) im Auge behalten.

Adventur3 awaits. Get ready to EXPLORE every corner of the island. #RustConsole pic.twitter.com/hAkQFSANMt — Rust Console Edition (@playrustconsole) February 26, 2021

Prepare 2 FIGHT! Defend what’s yours… or take it from others. #RustConsole pic.twitter.com/uWjekl0moZ — Rust Console Edition (@playrustconsole) February 27, 2021