Ryse Son of Rome 2: Gerücht um Multiplattform-Entwicklung

Ein Podcaster hat von einem Insider angeblich erfahren, dass ein Sequel zu Ryse: Son of Rome in Entwicklung sein könnte.

Der Podcaster Shpeshal_Ed vom Xboxera Podcast hat angeblich von einem Insider erfahren, dass Ryse: Son of Rome 2 in Arbeit ist. Von Bildern, die er gesehen haben will, liegt seiner Ansicht nach die Vermutung nahe, dass das Spiel diesmal ein Multiplattform-Titel werden wird. Wer seine Ausführungen hören möchte, spult zu 27:45 im Video.

Der Vorgänger Ryse: Son of Rome erschien am 22. November 2013 auf Xbox One und am 10. Oktober 2014 für Windows-PC.