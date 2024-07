Ryu Ga Gotoku Studio: Ausführliches Panel von der Anime Expo 2024

Autor:, in / Ryu Ga Gotoku Studio

In einem ausführlichen Panel von der Anime Expo 2024 spricht Ryu Ga Gotoku Studio über die verschiedenen Aspekte der Yakuza & Like a Dragon-Reihe.

Anfang des Monats fand die Anime Expo 2024 statt, auf der unter anderem auch das japanische Entwicklerstudio Ryu Ga Gotoku Studio zu Gast war.

In einem ausführlichen Essence of Fandom-Panel, dessen Aufzeichnung jetzt auf YouTube veröffentlicht wurde, sprechen Chief Producer Hiroyuki Sakamoto und Ichiban Kasuga- und Akira Nishikiyama-Synchronsprecher Kazuhiro Nakaya über die verschiedenen Aspekte der Yakuza & Like a Dragon-Reihe und beantworten zudem zahlreiche Fragen der Fans.