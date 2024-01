Ryu Ga Gotoku Studio: Große Ankündigung in diesem Jahr geplant

Für Ryu Ga Gotoku Studio steht in diesem neuen Jahr mit der Veröffentlichung von Like a Dragon: Infinite Wealth zunächst ein großes Ereignis an. Schon am 26. Januar wird das Spiel unter anderem für Xbox Series X und Xbox One erscheinen.

Doch das Jahr ist noch jung und der Entwickler plant daher noch mehr. Gegenüber der Famitsu sagte Studioleiter Masayoshi Yokoyama, dass man hofft, im Jahr 2024 eine weitere große Ankündigung machen zu können.

Yokoyama sagte: „Wir sind sehr glücklich, das neue Spiel Like a Dragon: Infinite Wealth veröffentlichen zu können […] aber ich hoffe, dass wir irgendwann im Jahr 2024 eine weitere große Ankündigung machen können! Freut euch also auf RGG Studio im Jahr 2024!“

Worum es sich bei dieser Ankündigung handeln könnte, darauf gab er keine Hinweise.