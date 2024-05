Ryu Ga Gotoku Studio: Like a Dragon-Casting für Minato Girls

Nach Like a Dragon: Infinite Wealth arbeitet Ryu Ga Gotoku Studio bereits am nächsten Spiel der Reihe. Dazu setzte man jetzt einen Termin für ein Casting an.

Das Studio nimmt demzufolge Bewerbungen für die „Minato Girls“ an. Gesucht werden Darstellerinnen, die in Live-Action- und CGI-Szenen zu sehen sein werden. Verschiedene Auftritte zu Werbezwecken für das Spiel sind ebenfalls geplant.

Das Casting ist auf Japan beschränkt und endet bereits am 31. Mai.

Ähnliche Castings gab es schon für Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Damals suchte man Cabaret-Hostessen.

Wann mit dem nächsten Spiel zu rechnen ist, lässt sich nur schwer sagen. Allerdings gab es Gerüchte, wonach SEGA Like a Dragon zu einem jährlichen Franchise machen wolle. Das schließe wohl aber auch andere Medien ein und wäre somit nicht nur auf Videospiele beschränkt.