Ryu Ga Gotoku Studio: Like A Dragon-Fans werden überrascht sein

Das Studio hinter der Like A Dragon-Saga, hat angedeutet, dass das nächste Spiel die Fans „überraschen“ werde.

Während der Essence of Fandom-Veranstaltung auf der Anime Expo hat Ryu Ga Gotoku verraten, dass man am nächsten Spiel arbeitet und dabei Fans überrascht sein werden, was es ist.

Weitere Details sind nicht bekannt. Dazu wurde, wie wir bereits berichtet haben, eine Like A Dragon Live-Action-Serie angekündigt, die bei Amazon Prime ausgestrahlt werden wird. Die Serie startet am 25. Oktober 2024 und umfasst sechs Episoden.

Möglicherweise möchte man im Anschluss oder passend zur Serie ein neues Spiel vorstellen. Like A Dragon- und Ryu Ga Gotoku-Fans dürfen gespannt sein!