Ryu Ga Gotoku Studio: Livestream mit Sneak Peek Trailer angekündigt

Yakuza und Judgment-Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio arbeitet eigenen Aussagen zufolge derzeit an einige Spielen, zu denen auch Yakuza 8 und eine komplett neue IP gehören sollen. Zu Ersterem gab es dank eines Studio-Besuchs von MMA-Kämpfer Mikuru Asakura bereits erste Bilder zu sehen.

Nun kündigte das zu SEGA gehörende Entwicklerstudio einen YouTube-Livestream mit dem Namen „Ryu Ga Gotoku Studio TV #12.5: Sneak Peek Trailer Brought to You by the Director!“ für den 8. September an.

Ab 13:00 Uhr deutscher Zeit führen Studio Director und Executive Producer Masayoshi Yokoyama sowie Product Manager Masaya Santou durch den Stream und werden dabei, wie der Name schon vermuten lässt, einen „Sneak-Peek-Trailer“ präsentieren. Ob es sich dabei um erste Einblicke zu Yakuza 8 oder einem anderen Spiel handeln wird, ist bisher unklar.