Ryu Ga Gotoku Studio: Möglicher Hinweis auf Remake vom Yakuza 4 Kiwami aufgetaucht

Ein Bild aus einem Stream von Ryu Ga Gotoku Studio entfacht Spekulationen über ein mögliches Remake von Yakuza 4.

Neue Spekulationen um ein Remake von Yakuza 4 sind aufgekommen, nachdem ein Screenshot während eines Broadcasts von Ryu Ga Gotoku Studio (RGG) entdeckt wurde. Das gezeigte Bild soll eine Szene aus Yakuza 4 zeigen, allerdings mit deutlich überarbeiteter Grafik und offenbar in der Dragon Engine.

Der Screenshot stammt aus einer Übertragung, in der RGG eigentlich neue Merchandise-Produkte präsentierte. Aufmerksame Fans bemerkten dabei eine Szene mit der Figur Diego, die stark an eine Sequenz aus Yakuza 4 erinnert. Im Vergleich zum Original wirkt die Darstellung jedoch technisch modernisiert, was Spekulationen über eine Neuauflage befeuert.

Bislang gibt es allerdings keinerlei offizielle Bestätigung für ein Yakuza 4 Kiwami oder ein anderes Remake des Spiels. Ebenso ist unklar, weshalb eine offenbar überarbeitete Version der Szene in dem Broadcast zu sehen war. Denkbar wäre auch, dass das Bild für interne Präsentationen oder Werbematerial erstellt wurde.

Derzeit handelt es sich daher ausschließlich um ein Gerücht. Fans der Reihe sollten die Hinweise mit entsprechender Vorsicht betrachten, bis sich Ryu Ga Gotoku Studio oder SEGA offiziell zu den Spekulationen äußern.

هل حصلنا على النظرة الأولى ل KIWAMI 4 ❗️

أثناء بث رسمي من أستوديو RGG يستعرض أحدث المنتجات والبضائع القابلة للشراء، استعرضوا بعض الصور الصغير وكان من ضمنها هذه الصورة لدايغو دوجيما بمحرك التنين، والتي لا يُذكر ظهورها بأي جزء جديد بل الأقرب لها هي تلك اللقطة الشهيرة له من YAKUZA 4 pic.twitter.com/43q0Gel9ru — BETTER GAMER (@BETTERGAMER4EVR) June 28, 2026