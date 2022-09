Ryu Ga Gotoku Studio: Yakuza-Entwickler schaut sich Unreal Engine 5

Seit 2016 verwendet Ryu Ga Gotoku Studio für die Yakuza-Videospielreihe die Dragon Engine. Doch die ist mittlerweile in die Jahre gekommen, wie Masayoshi Yokoyama, Executive Producer der Serie, im Interview mit IGN zugab.

„Die Dragon Engine ist zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich alt. Wir haben über die Jahre eine Menge kleinerer Updates für sie gemacht, oder wir haben eine Reihe kleinerer Updates für sie gemacht, aber wir haben keine größeren Updates gemacht. Das nächste, was kommen wird, wäre also wahrscheinlich ein größeres Update, wenn wir etwas machen müssten.“

Auf die Unreal Engine 5 angesprochen, sagte Yokoyama während eines Roundtable-Interviews, man schau sich die Engine von Epic an und prüfe dessen Vorzüge.

„Was [die Unreal Engine 5] betrifft, ja, wir beschäftigen uns damit. Wir schauen uns das Ganze an und fragen uns: Was sind die Vorzüge von jedem? Was ist der Vorteil der Dragon Engine? Was sind die Vorzüge der Unreal Engine? Und wenn es darauf ankommt, ist die Dragon Engine … wirklich perfekt dafür geeignet, eine Stadt bei Nacht darzustellen. Die nächtliche Stadt. Die Unreal-Engine hingegen ist besser geeignet, um die Natur und den Tag darzustellen und diese Art von Stimmung.“