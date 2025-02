Saber Interactive: Hasbro und die Entwickler von Space Marine 2 arbeiten an AAA-Titel

Autor:, in / Saber Interactive

Hasbro hat eine Zusammenarbeit mit Saber Interactive angekündigt, dem Studio hinter Warhammer 40,000: Space Marine 2. Gemeinsam entwickeln sie ein neues AAA-Videospiel basierend auf einer von Hasbros Kernmarken.

Welche genau das sein wird, wurde noch nicht verraten, als erfolgreichste Beispiele denkt man sicher zuerst an Transformers oder Dungeons & Dragons. Letzteres erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit.

Die neue Kollaboration gab Hasbros CEO Chris Cocks im Rahmen einer Präsentation zu den Geschäftszahlen bekannt. Cocks wirkte begeistert ob der Partnerschaft und lobte die intensiven Spielerlebnisse von Saber Interactive.

Das Spiel, zu dessen Veröffentlichungszeitraum noch keine Informationen verkündet wurde, soll sowohl intensive Einzelspieler-Action als auch beeindruckende Mehrspieler-Erfahrungen bieten.

„Die rasante Single-Player-Action und den beeindruckende Multiplayer mit Sabers Swarm-Technologie zu kombinieren, basierend auf einer unserer größten Marken, kann nur ein Hit werden.“

Die benannte Technologie ermöglicht es, große Mengen an Gegnern gleichzeitig darzustellen, was für dynamische Kämpfe sorgt. Entwickelt wird das Projekt vom Team hinter Space Marine 2, das für seine Expertise in der Branche bekannt ist.

Welche Hasbro-Marke würdet ihr am liebsten als Saber-Interactive-Spiel sehen? War Baldur’s Gate 3 genug Dungeons & Dragons für euch oder würdet ihr euch über eine actionreichere D&D-Interpretation freuen?