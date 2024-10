Saber Interactive: Neues Spiel zu Avatar: The Last Airbender in Entwicklung

Fans von Avatar: The Last Airbender können bald wie nie zuvor in die weitläufige Welt des beliebten Franchise eintauchen. Paramount Game Studios und Saber Interactive geben heute bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit den Avatar Studios einen neuen AAA-Videospiel-Titel entwickeln, der im Avatar Legends-Universum angesiedelt ist, dem Franchise-Label, das sich auf die Welt konzentriert, die erstmals durch die Nickelodeon-Serie Avatar: The Last Airbender und The Legend of Korra eingeführt wurde.

Der für PC und Konsolen entwickelte Action-RPG-Titel folgt einer brandneuen Geschichte, die in enger Zusammenarbeit mit den Avatar Studios entwickelt wurde und die Spieler in die Welt des Franchises versetzt, wo sie die Rolle eines völlig neuen, noch nie zuvor gesehenen Avatars übernehmen können.

Tausende von Jahren in der Vergangenheit angesiedelt, können die Spieler in eine lebendige Welt eintauchen, alle vier Elemente meistern, dynamische Kämpfe an der Seite von Gefährten bestreiten und die Herausforderungen und Entscheidungen erleben, die mit der Rolle des Hüters des Gleichgewichts in der Welt einhergehen.

Das Spiel wird sowohl bekannte als auch neue Elemente der Franchise enthalten und den Fans die Möglichkeit bieten, sich tief mit der Welt zu verbinden und der Held dieser unerforschten Ära zu werden.

„Wir wissen, dass die treuen Fans von Avatar: The Last Airbender sich nach weiteren Geschichten sehnen, die sie in das Universum der Serie einführen, und durch Spiele können wir die Welt erweitern und den Fans ermöglichen, die neuen Inhalte auf eine völlig immersive Weise zu erleben“, sagte Doug Rosen, SVP, Games and Emerging Media bei Paramount. „Saber Interactive hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz darin, IP-basierte Spiele zum Leben zu erwecken, und wir freuen uns, diesen AAA-Titel gemeinsam mit ihnen zu finanzieren und die Fans diese Welt aus erster Hand erleben zu lassen.“ „Bei Saber sind wir alle echte Fans der IP, mit der wir arbeiten“, sagte Josh Austin, Head of IP Development & Licensing, Saber Interactive. „Unsere Teammitglieder gehören zu den hingebungsvollsten und leidenschaftlichsten Kreativen, die es gibt, und es ist uns eine Ehre, mit den Avatar Studios und Paramount Games zusammenzuarbeiten, um das Avatar Legends-Universum in Videospielen weiter auszubauen. Diese einzigartige Kofinanzierungsstruktur ist das Ergebnis unserer stetig wachsenden Zusammenarbeit mit Paramount, die vor über einem Jahrzehnt mit WWZ begann, und wir freuen uns auf alles, was am Horizont zu sehen ist.“

Die Ankündigung dieses neuen Spiels folgt auf den Erfolg mehrerer Titel der Paramount Game Studios, darunter Shredder’s Revenge von Tribute Games und Dotemu, Star Trek Fleet Command von Scopely sowie das kürzlich veröffentlichte Warhammer 40K: Space Marine 2 von Saber Interactive, das derzeit zu den meistverkauften und am besten bewerteten Spielen der Welt gehört.

Dieser neue Avatar Legends-Titel spiegelt den gemeinsamen Wunsch der Unternehmen wider, ihre langfristige strategische Partnerschaft fortzusetzen, um das geistige Eigentum von Paramount durch Spiele zum Leben zu erwecken, wozu auch World War Z, ein mittlerweile dominierendes Spiel-Franchise mit zig Millionen Nutzern, und das mit Spannung erwartete A Quiet Place: The Road Ahead gehören, das noch in diesem Monat veröffentlicht wird.