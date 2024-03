Saber Interactive: Tim Willits zu Warhammer, Jurassic Park und mehr

In einem Tweet räumte Tim Willtis von Saber Interactive mit einigen Fragen zu Spielen auf, die die Community aufgrund des Austritts von Saber Interactive aus der Embracer Group beschäftigen.

Es freue ihn, bestätigten zu dürfen, dass an einer ganzen Reihe von Titeln bei Saber Interactive weitergearbeitet werde. Dazu gehören laut Willtis unter anderem Warhammer 40,000: Space Marine 2, John Carpenter’s Toxic Commando und Jurassic Park: Survival.

Weitere Informationen sollen in Kürze folgen, stellt Willtis in dem Post in Aussicht. Bis dahin bleibt wohl nur, abzuwarten, bis etwas mehr Ordnung in diese noch relativ neue Situation eingekehrt ist.