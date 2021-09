Sable: Kostenlose Demo für kurze Zeit wieder verfügbar

Autor:, in / Sable

Die kostenlose Sable Demo ist ab sofort für kurze Zeit wieder verfügbar und kann am PC und an der Xbox heruntergeladen werden.

Die spielbare Demo von Sable ist vom 31. August bis zum 7. September erneut auf Xbox und PC über Steam zum kostenlosen Download und Spielen verfügbar. Erlebt dieses mit Spannung erwartete Open-World-Adventure, eine stimmungsvolle Geschichte über das Erwachsenwerden, die auf einem atemberaubenden fremden Planeten spielt, in einer kostenlosen Demo-Vorschau.

Während die junge Sable eine beeindruckend gestaltete Wüstenlandschaft voller antiker Monumente, verfallener Architektur und aus dem Kosmos gestürzter Schiffswracks durchquert, erlebt ihr eine zutiefst persönliche Reise mit einem hypnotisierenden Soundtrack von Japanese Breakfast.

Sable erscheint für PC, Xbox Series X|S und Xbox One am 23. September 2021 und wird am ersten Tag für Xbox Game Pass-Abonnenten auf Konsolen und PC verfügbar sein.