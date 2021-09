Sable: Neuer Trailer erklärt Bedeutung der Masken

Autor:, in / Sable

Der neue Behind the Mask-Trailer zu Sable erklärt die Bedeutung der Masken für die Bewohner des kargen Wüstenplaneten.

Masken spielen im alltäglichen Leben der Bewohner der Welt von Sable eine gewichtige Rolle. Von Kindestagen an sind ihre Gesichter von neutralen Masken bedeckt. Im Laufe des Erwachsenwerdens, treten junge Erwachsene dann in eine als „Gliding“ bekannte Phase ein, an deren Ende sie sich für eine Maske entscheiden, welche den von ihnen gewählten Weg ihres Abenteuers repräsentiert.

Jede Maske ist mit verschiedenen Funktionen und kulturellen Bedeutungen verbunden. Während eine Großzahl der Masken durch das Sammeln von drei Abzeichen eines bestimmten Typs freigeschaltet werden kann, gibt es auch andere Wege, wie etwa Handel oder Interaktionen mit anderen Bewohnern des Wüstenplaneten, die euch eine der begehrten Gesichtsbedeckungen bescheren können.

Sable erscheint am 23. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, und PC und startet direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.