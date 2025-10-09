Sackbird Studios: Neues Indie-Studio von Elder Scrolls-Veteranen

Ein neues Entwicklerstudio in Baltimore, Maryland (USA) wurde unter dem Namen Sackbird Studios eröffnet. Gegründet wurde von ehemaligen Mitgliedern, die an The Elder Scrolls Online und dem eingestellten Project Blackbird gearbeitet haben.

Das neue Studio ist unabhängig, gehört vollständig den Mitarbeitenden und ist für mehrere Jahre eigenfinanziert – ganz ohne externe Investoren, wie es auf der offiziellen Seite heißt. Dadurch genießt das Team volle kreative Freiheit und verfolgt das Ziel, Spiele zu entwickeln, die ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden.

Auch wenn Sackbird Studios noch keinen konkreten Titel enthüllt, bestätigt das kleine Team aus weniger als zehn Personen die aktive Arbeit an einem eigenen Spiel für PC und Konsolen. Weitere Details sollen folgen, sobald das Projekt bereit ist, der Öffentlichkeit vorgestellt zu werden.

„Nach Jahren bei AAA wollten wir die Freiheit haben, kluge Risiken einzugehen, ohne auf grünes Licht zu warten oder Quartalsziele zu verfolgen“, sagte David Worley, COO bei Sackbird Studios. „Wir sind vollständig im Besitz unserer Mitarbeiter und werden von ihnen finanziert, was bedeutet, dass wir nur Menschen gegenüber rechenschaftspflichtig sind, die sich für Spiele begeistern.“ „Wir sind dankbar für unsere Zeit bei ZeniMax Online Studios, die uns als Entwickler und als Menschen geprägt hat“, sagte Lee Ridout, CEO von Sackbird Studios. „Als ich erfuhr, dass Blackbird eingestellt wurde und viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, hat das ein Feuer in mir entfacht. Wir haben erkannt, dass der beste Weg, unser Handwerk – und unser Team – zu schützen, darin besteht, ein Studio zu gründen, in dem kreative Unabhängigkeit nicht verhandelbar ist.“