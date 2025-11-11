Sacred 2 Remaster: Action-RPG lockt mit fetter Beute

Sieht aus, als stünde Beute wieder auf dem Speiseplan: Das Remaster von Sacred 2 erscheint heute.

Helden von Ancaria: Die Zeit ist gekommen. Sacred 2 Remaster ist jetzt da und bringt das Chaos, die Beute und den Spaß zurück, die das Original so legendär gemacht haben – jetzt neu aufgelegt für eine neue Generation von Abenteurern.

Entwickelt von Sparkling Bit und veröffentlicht in Zusammenarbeit mit THQ Nordic, ist Sacred 2 Remaster die ultimative Version des beliebten Action-RPGs.

Alle Erweiterungen und Updates des Originals sind wieder dabei, gepaart mit einer kompletten technischen Überarbeitung, die die Grafik verbessert, die Beleuchtung optimiert und die Sichtweite erweitert, während der unverwechselbare Charme von Ancaria erhalten bleibt.

Der Kampf und die Steuerung wurden modernisiert und bieten eine flüssigere Reaktionsfähigkeit, verfeinerte Mechaniken und volle Controller-Unterstützung für neue und wiederkehrende Helden.

Egal, ob ihr Ancaria vor zwanzig Jahren zum ersten Mal erkundet habt oder es gerade erst entdeckt: Dies ist die ultimative Möglichkeit, die riesige offene Welt von Sacred 2 zu erleben, die voller Quests, Dungeons und unzähliger Möglichkeiten für Chaos ist.

Sacred 2 Remaster ist ab sofort für PC zum UVP 19,99 € und zum UVP von 29,99 € für PlayStation 5 und Xbox Series S/X erhältlich.