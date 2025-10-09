Sacred 2 Remaster: Release-Termin verkündet

Das Remaster von Sacred 2 wurde für einen Termin im November datiert.

Macht euch bereit für die Rückkehr in eine der kultigsten Welten der ARPG-Geschichte: Ancaria! Sacred 2 Remaster erscheint am 11. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.

Diese definitive Ausgabe des beliebten Abenteuers wird zu einem UVP von 19,99 € für PC und 29,99 € für Konsolen erhältlich sein.

Sacred 2 Remaster haucht dem beliebten Klassiker mit flüssigeren Kämpfen, einer modernen Benutzeroberfläche, vollständiger Controller-Unterstützung und verbesserter Grafik neues Leben ein.

Die Spieler können aus sechs verschiedenen Helden wählen und sich ihren eigenen Weg durch eine riesige offene Welt voller Quests, Schlachten und versteckter Schätze bahnen.

Das Remaster enthält alle Erweiterungen und Updates. Egal, ob ihr auf das Schlachtfeld zurückkehrt oder Ancaria zum ersten Mal erkundet, es ist die ultimative Möglichkeit, Sacred 2: Fallen Angel zu erleben.

Sacred 2 Remaster erscheint am 11. November 2025 digital für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Rüstet euch aus, wählt euren Helden und schmiedet eure Legende – Ancaria braucht euch.