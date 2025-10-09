Sacred 2 Remaster: Release-Termin verkündet

25 Autor: , in News / Sacred 2 Remaster
Übersicht
Image: THQ Nordic GmbH

Das Remaster von Sacred 2 wurde für einen Termin im November datiert.

Macht euch bereit für die Rückkehr in eine der kultigsten Welten der ARPG-Geschichte: Ancaria! Sacred 2 Remaster erscheint am 11. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.

Diese definitive Ausgabe des beliebten Abenteuers wird zu einem UVP von 19,99 € für PC und 29,99 € für Konsolen erhältlich sein.

Sacred 2 Remaster haucht dem beliebten Klassiker mit flüssigeren Kämpfen, einer modernen Benutzeroberfläche, vollständiger Controller-Unterstützung und verbesserter Grafik neues Leben ein.

Die Spieler können aus sechs verschiedenen Helden wählen und sich ihren eigenen Weg durch eine riesige offene Welt voller Quests, Schlachten und versteckter Schätze bahnen.

Das Remaster enthält alle Erweiterungen und Updates. Egal, ob ihr auf das Schlachtfeld zurückkehrt oder Ancaria zum ersten Mal erkundet, es ist die ultimative Möglichkeit, Sacred 2: Fallen Angel zu erleben.

Sacred 2 Remaster erscheint am 11. November 2025 digital für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Rüstet euch aus, wählt euren Helden und schmiedet eure Legende – Ancaria braucht euch.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Sacred 2 Remaster

25 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 298140 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.10.2025 - 18:44 Uhr

    Sale kauf für mich.
    Hab aber ewig mit dem Original verbracht… Und immernoch nicht alle Städte gefunden 😄

    1
    • Bratenbengel 21275 XP Nasenbohrer Level 1 | 09.10.2025 - 19:18 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Insgesamt war der zweier, im Gegensatz zum grandiosem Erstling eher grauenhaft.
      Würd lieber mal Sacred Gold oder nen Remake dessen sehen.

      0
  3. SloStar13barca 10445 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 09.10.2025 - 18:48 Uhr

    Die sollten lieber ein Remake von Teil 1 machen. Das war noch ganz gut. 2004 lang ist es her.;)

    0
  4. GERxJOHNNY 50150 XP Nachwuchsadmin 5+ | 09.10.2025 - 19:01 Uhr

    Am besten war damals Champions of Norrath auf der PS2. Das habe ich mit meinem Bruder nächtelang durchgezockt

    1
  5. Schwammlgott 62355 XP Stomper | 09.10.2025 - 19:02 Uhr

    Preis ist gut, das Spiel ist auch sehr gut…hab‘ sehr viel Zeit damit verbracht…ABER die „Grafikverbesserungen“ überzeugen mich nicht…glaube kaum, dass ich es mir wieder kaufen werde

    0
  6. Bratenbengel 21275 XP Nasenbohrer Level 1 | 09.10.2025 - 19:26 Uhr

    Insgesamt war der zweier, im Gegensatz zum grandiosem Erstling eher grauenhaft.
    Würd lieber mal Sacred Gold oder nen Remake dessen sehen.

    0
  7. Homunculus 273520 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.10.2025 - 19:53 Uhr

    Wäre schön gewesen, wenn sie im Trailer auch das Remaster und nicht das Original gezeigt hätten ö___ö

    Sorry aber sowas Remaster zu nennen ist lächerlich und wieso 2 und nicht 1?
    Das sieht leider nach sehr günstigen cash grab aus und nicht mehr.

    Dabei haben andere Firmen schon bewiesen, wie gut Remaster aussehen können.
    (Eine News vorher z.B. – Syberia)

    1
  8. oldGamer 122975 XP Man-at-Arms Silber | 09.10.2025 - 20:02 Uhr

    Ne, danke, können die behalten.
    Da machen die Verbesserungen nicht die behaltenen Schwächen weg.

    0
  9. Mr Poppell 94060 XP Posting Machine Level 2 | 09.10.2025 - 20:21 Uhr

    Wenn wieder Couch Coop dabei ist dann ein Salekauf ansonsten bin ich raus. Wie hier schon mehrfach erwähnt sieht es nicht so besonders aus und in das Original hab ich auch schon etliche Stunden versenkt. 😅

    0

Hinterlasse eine Antwort