Sacred 2 Remaster: Release-Termin verkündet

Macht euch bereit für die Rückkehr in eine der kultigsten Welten der ARPG-Geschichte: Ancaria! Sacred 2 Remaster erscheint am 11. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.
Diese definitive Ausgabe des beliebten Abenteuers wird zu einem UVP von 19,99 € für PC und 29,99 € für Konsolen erhältlich sein.
Sacred 2 Remaster haucht dem beliebten Klassiker mit flüssigeren Kämpfen, einer modernen Benutzeroberfläche, vollständiger Controller-Unterstützung und verbesserter Grafik neues Leben ein.
Die Spieler können aus sechs verschiedenen Helden wählen und sich ihren eigenen Weg durch eine riesige offene Welt voller Quests, Schlachten und versteckter Schätze bahnen.
Das Remaster enthält alle Erweiterungen und Updates. Egal, ob ihr auf das Schlachtfeld zurückkehrt oder Ancaria zum ersten Mal erkundet, es ist die ultimative Möglichkeit, Sacred 2: Fallen Angel zu erleben.
Sacred 2 Remaster erscheint am 11. November 2025 digital für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Rüstet euch aus, wählt euren Helden und schmiedet eure Legende – Ancaria braucht euch.
Sale kauf für mich.
Hab aber ewig mit dem Original verbracht… Und immernoch nicht alle Städte gefunden 😄
Das sieht ja grauenhaft aus.
Insgesamt war der zweier, im Gegensatz zum grandiosem Erstling eher grauenhaft.
Würd lieber mal Sacred Gold oder nen Remake dessen sehen.
Die sollten lieber ein Remake von Teil 1 machen. Das war noch ganz gut. 2004 lang ist es her.;)
Am besten war damals Champions of Norrath auf der PS2. Das habe ich mit meinem Bruder nächtelang durchgezockt
Wow, jaaa! Das hab‘ ich auch bis zum Umfallen gespielt…keine Ahnung wie oft zum Endboss gespielt um die Ausrüstung zu bekommen! War richtig gut!
Jau. Das kenne ich auch noch, es war verdammt geil damals. 😄
Preis ist gut, das Spiel ist auch sehr gut…hab‘ sehr viel Zeit damit verbracht…ABER die „Grafikverbesserungen“ überzeugen mich nicht…glaube kaum, dass ich es mir wieder kaufen werde
Wäre schön gewesen, wenn sie im Trailer auch das Remaster und nicht das Original gezeigt hätten ö___ö
Sorry aber sowas Remaster zu nennen ist lächerlich und wieso 2 und nicht 1?
Das sieht leider nach sehr günstigen cash grab aus und nicht mehr.
Dabei haben andere Firmen schon bewiesen, wie gut Remaster aussehen können.
(Eine News vorher z.B. – Syberia)
Ne, danke, können die behalten.
Da machen die Verbesserungen nicht die behaltenen Schwächen weg.
Wenn wieder Couch Coop dabei ist dann ein Salekauf ansonsten bin ich raus. Wie hier schon mehrfach erwähnt sieht es nicht so besonders aus und in das Original hab ich auch schon etliche Stunden versenkt. 😅