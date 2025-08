Sacred 2 Remaster: Rückkehr nach Ancaria in neuem Glanz

Autor:, in / Sacred 2 Remaster

Mit dem Remaster von Sacred 2: Fallen Angel feiert eines der bekanntesten Action-Rollenspiele der 2000er-Jahre sein Comeback – in überarbeiteter Form und mit moderner Technik.

Die überarbeitete Version bringt zahlreiche Verbesserungen: Die Kämpfe wurden verfeinert, die Benutzeroberfläche überarbeitet, vollständiger Controller-Support hinzugefügt und sämtliche Erweiterungen, darunter Ice & Blood, sind enthalten.

Die Handlung spielt erneut in der von T‑Energie durchdrungenen Welt Ancaria, die durch Machtmissbrauch und politische Spannungen aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Inmitten dieses Konflikts wählen die Spieler eine von sechs spielbaren Heldenklassen, jede mit individuellen Fähigkeiten, Entwicklungspfaden und einem eigenen Hintergrund.

Das Remaster setzt auf eine offene Welt voller Quests, Dungeons und lootbasierter Progression. Klassische RPG-Elemente wie umfangreiche Charakteranpassung, Erfahrungspunkte-Systeme und ausrüstungsbasierte Entwicklung werden dabei mit modernen Komfortfunktionen verbunden.

Grafisch wurde das Spiel an aktuelle Standards angepasst, wobei der typische Stil und das Flair des Originals erhalten bleiben. Die Kombination aus nostalgischer Atmosphäre und zeitgemäßer Spielbarkeit richtet sich gleichermaßen an langjährige Fans der Serie wie auch an Neueinsteiger.

Sacred 2 Remaster versteht sich als vollständige Neuauflage eines Klassikers und will dabei nicht nur Erinnerungen wecken, sondern ein überzeugendes Rollenspielerlebnis für moderne Plattformen liefern.