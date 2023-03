Saga of Sins: Der Kampf gegen die Sünde beginnt

Autor:, in / Saga of Sins

Münchner Indie-Entwickler Bonus Level Entertainment und Publisher Just For Games feiern den Release ihres ersten gemeinsamen Projektes: das Story Arcade Saga of Sins.

Zur Feier des Tages präsentieren sie einen Trailer, in dem verschiedene Welten, Gegner und Bosse des Spiels gezeigt werden. Das Spiel erscheint heute für PC auf Steam, Steam Deck, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X und Nintendo Switch.

Hier geht’s zum brandneuen Trailer:

In Saga of Sins müssen Spieler gegen nichts Geringeres als die berüchtigten sieben Todsünden antreten und diese aus dem Dorf Sinwell vertreiben, um die Bewohner vor der Pest zu retten.

Als Kleriker Cecil können Spieler in den Verstand der Dorfbewohner eintauchen, um die Sünde direkt an ihrem Ursprung zu bekämpfen. Doch während Cecil sich durch Fluten sündhafter Monster kämpft, Sünden vertreibt und sein Bestes gibt, um das Dorf zu beschützen, passieren mehr und mehr seltsame Dinge und bald stellt sich dem rechtschaffenen Cecil die Frage: Was ist Realität, was Wahnsinn? Und ist das, was er tut, wirklich richtig?

In Saga of Sins gibt es 31 Dorfbewohner, deren Verstand die Spielenden nach den sieben Todsünden durchsuchen müssen. Es gibt für jede der Sünden jeweils 2 Action-Level und einen finalen Boss-Kampf, wobei jede Sünde ihre eigene, abwechslungsreich gestaltete Gedankenwelt erhalten hat, mit eigenen Gegnern, Mechaniken und Geheimnissen, die Spieler erkunden können. Auch die Boss-Kämpfe sind einzigartig gestaltet, abhängig von der Todsünde, die sie repräsentieren. Dazu kommen insgesamt 10 unschuldige Bürger, deren Verstand voller Rätsel, Puzzle und Skill-Tests ist.

Unterstützt wird die spannende Geschichte durch den beeindruckenden Buntglas-Stil, mit dem jedes Level und jeder Gegner aussieht, als wäre er einem mittelalterlichen Kirchenfenster entsprungen. Inspiriert ist dieser Stil von den Kunstwerken des holländischen Malers Hieronymus Bosch. Das Spiel unterstützt 4K-Auflösung, in der dieser einzigartige Stil besonders gut zur Geltung kommt. Saga of Sins wurde zudem vom FFF Bayern und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert.

Saga of Sins erscheint am 30. März 2023 für PC auf Steam und Steam Deck für 14,99 € und auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Nintendo Switch für 19,99 €.