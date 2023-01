Saga of Sins: Story-Arcade erscheint Ende März

Autor:, in / Saga of Sins

Story-Arcade „Saga of Sins“ erscheint am 30. März für PC und Konsolen.

Das deutsche Indiestudio Bonus Level Entertainment und Publisher Just For Games geben das Release-Datum des neuen sündhaft guten Story-Arcade Spiels Saga of Sins bekannt, in dem die Spieler nichts Geringeres als die sieben Todsünden aus ihrem Dorf vertreiben müssen.

Ein einzigartiges Flair bekommt das Spiel durch die faszinierende Buntglas-Optik, die unter anderem von den Meisterwerken des holländischen Malers Hieronymus Bosch inspiriert wurde und in 4K-Auflösung besonders gut zur Geltung kommt. Die actionreiche Kombination aus mystischer Handlung und lohnendem Arcade-Gameplay begründet gleichzeitig einen neuartigen Genre-Mix namens Story-Arcade.

Saga of Sins wurde vom FilmFernsehFonds Bayern und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert und erscheint am 30. März 2023 für PC auf Steam, Steam Deck, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X und Nintendo Switch.

Einen ersten Eindruck in die einzigartige Buntglas-Optik und das Gameplay von Saga of Sins bietet der brandneue Trailer unter: