Saints Row Reboot: Clips zeigen Schauplätze, Nebenaktivitäten und mehr

Volition veröffentlichte kurze Gameplay-Clips aus Saints Row Reboot, die Santo Illeso zeigen und die Vielfalt der Schauplätze zusammen mit den Nebenquests, die die Spieler erledigen können.

Weitere Details sind die rivalisierenden Fraktionen wie die Idols und Marshall Defense Industries. Der Entwickler hat viel über die Menge an Charakteranpassungen gesprochen, aber Spieler können auch ihre Waffen mit verschiedenen Skins anpassen. Das verleiht zusätzliches Flair und Persönlichkeit, wenn man seine Feinde tötet.

Saints Row Reboot erscheint am 23. August 2022 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (zeitlich begrenzt exklusiv für den Epic Games Store).