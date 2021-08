Saints Row Reboot: Geburt der Saints in einem kompletten Serien-Reboot

Autor:, in / Saints Row Reboot

Deep Silver und Volition freuen sich, heute Saints Row anzukündigen, ein absolutes Reboot der Bestseller-Reihe, dessen gleichnamiges Spiel am 25. Februar 2022 weltweit erscheinen soll.

Spieler sollten sich bereit machen, die Grundfesten einer überlebensgroßen, kriminellen Welt zu erschüttern, die all ihre heimlichen Vorlieben befriedigt. Mit etwas Glück werden sie zum Self-Made-Verbrecherboss und übernehmen die Macht in der Stadt. Jetzt ist es an der Zeit, die Party kann beginnen!

„Dieser komplette Neustart ist der größte Spaß und die aufregendste Erfahrung, die wir bisher in ein Saints Row-Erlebnis gepackt haben“, sagt Jim Boone, Chief Creative Officer bei Volition. „Der ikonische neue Schauplatz bietet so viele aufregende Möglichkeiten, die Spieler zu begeistern – egal ob sie langjährige Fans der Serie sind oder zum ersten Mal einsteigen.“ „Saints Row ist eine der beliebtesten und am meisten gefeierten Spieleserien und dies ist der Reboot, auf den wir alle gewartet haben“, fügt Paul Nicholls, Global Brand & Marketing Director bei Deep Silver, hinzu. „Wir sind begeistert von Volitions kühner neuer Vision und können es kaum erwarten, dieses neue Saints Row im Jahr 2022 in die Hände der Spieler zu geben.“

Das mit Spannung erwartete Saints Row wurde während der gamescom Opening Night Live (ONL) mit einem offiziellen CGI Ankündigungs-Trailer enthüllt, der das Spiel auf Xbox One und Xbox Series X|S, den All-in-One-Spielen und Unterhaltungssystemen von Microsoft, der PlayStation 4 und dem PlayStation 5 Computer-Entertainment-System sowie im Epic Games Store für PC vorgestellt hat.

Das Saints Row-Rezept für Action, Verbrechen und Humor ist nach wie vor ein starkes und relevantes Konzept; es ist ein Spiel, das bestehende Fans und neue Spieler begeistern wird, und Entwickler Deep Silver Volition ist wieder am Ruder des Franchise, das sie lieben.