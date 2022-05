Saints Row Reboot: Mehr Anpassungsmöglichkeiten als andere Spiele sagt Entwickler

Kenzie Lindgren und Damien Allen von Volition sprachen über das Saints Row Reboot und verrieten ein paar neue Details zu den Anpassungen im Open-World-Actionspiel.

Zunächst erzählte Lindgren von dem Gefühl, wenn er das Spiel zockt. Egal, ob er Missionen spielt, den Winsguit auf den Rücken schnallt oder eine der vielen Anpassungsmöglichkeiten nutzt. Für ihn fühlt es sich wie ein Saints Row an.

„Ich habe das Gefühl, dass es sich jedes Mal, wenn ich in das Spiel einsteige, wie Saints Row anfühlt, sei es bei der Anpassung (denn die Anpassung ist ein großer Teil des Spiels), sei es beim Reisen durch die Stadt, sei es beim Anziehen des Wingsuits und beim Erledigen der Missionen. Und ich denke, dass es sich lohnt, das Spiel auszuprobieren, wenn man ein älterer Spieler ist, aber auch für einen neueren Spieler, um dieses Gefühl zum ersten Mal zu entdecken.“

Gerade die Anpassung und Individualisierung war im Interview ein großes Thema. Lindgreen etwa glaubt, dass im Saints Row Reboot definitiv mehr Möglichkeiten zur Anpassung stecken als in vielen anderen Spielen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Das Erlebnis würde sich daher auch von Spieler zu Spieler, trotz gleicher Zwischensequenzen, unterscheiden.

„Wir haben definitiv viel mehr Anpassungsmöglichkeiten als jedes andere Spiel auf dem Markt.“

„Mit dem Maß an Individualisierung und dem Maß an Optionen und Werkzeugen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, werden zwei verschiedene Spieler das Spiel völlig unterschiedlich spielen. Und ich denke, das ist etwas, das besonders an Saints Row wirklich cool ist.“