Im Mai gibt es neue Inhalte für Saints Row Reboot. Entwickler Deep Silver Volition präsentiert Sunshine Springs in einem Video.

Der kostenlose DLC fügt der Stadt Santo Ileso den neuen Bezirk Sunshins Spring hinzu, der neue Geschäfte, Aktivitäten und mehr zu bieten hat. Zusätzlich können sich Spieler über Qualitätsverbesserungen, wie zum Beispiel überarbeitete Kämpfe und einen Selfie-Modus, freuen.

Käufer des Expansion-Passes erhalten The Heist & The Hazardous. Die drei neuen Story-Missionen spielen in Sunshine Springs, dort begehen die Saints einen ehrgeizigen Raubüberfall, denn sie wollen sich an einem Schauspieler rächen, der sie betrogen hat.

Hier könnt ihr das Video ansehen: