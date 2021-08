Saints Row Reboot: Neues Spiel wird womöglich auf der Gamescom enthüllt

Geoff Keighley hat mit einem Tweet womöglich ein Reboot zu Saints Row angeteasert, das vielleicht während der Gamescom 2021 Opening Night Live in der kommenden Woche enthüllt werden wird.

Der Tweet enthält auch einen Link, der die Nutzer zu SaintsRow.com führt, die das gleiche „Rebooting“-Bild zu zeigt.

Gerüchte zu einem neuen Saints Row kursieren schon länger, und THQ Nordic bestätigte schon 2019, dass ein neuer Ableger in der Entwicklung sei.

Die Gamescom Opening Night Live findet am Mittwoch, den 25. August 2021 ab 20 Uhr statt. Die Pre-Show startet bereits um 19:30 Uhr.

5 days until @gamescom #OpeningNightLive on Wednesday.

We are “Bossing” it with our announcements this year 👀 https://t.co/osudHTCxj1

See you live, Wednesday at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST at https://t.co/FjoDbKD0sN pic.twitter.com/6zE974HW0Q

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 20, 2021