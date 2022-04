Saints Row Reboot: Showcase zu ultimativen Anpassungsmöglichkeiten in der nächsten Woche

Autor:, in / Saints Row Reboot

Publisher Deep Silver und Entwickler Volition werden am 20. April 2022 im Rahmen eines speziellen Showcase-Events mit einem Trailer, Interviews und Insider-Informationen exklusiv alle Details zu den extrem umfangreichen und bahnbrechenden Anpassungsmöglichkeiten des neuen Saints Row enthüllen.

Der von der Schauspielerin und Moderatorin Mica Burton moderierte umfangreiche Showcase, an dem führende Mitglieder des Entwicklers Volition teilnehmen, wird am 20. April um 21:00 Uhr MESZ auf den Kanälen von Deep Silver auf Twitch und YouTube ausgestrahlt.

Sowohl langjährige Fans als auch Neulinge werden sich freuen, einen brandneuen Trailer zu sehen, der sich ganz auf die Anpassungsmöglichkeiten in allen Aspekten der Spielerwahl im Spiel konzentriert.

Er wird die Spieler für all die unglaublichen Möglichkeiten begeistern, die sie in Saints Row haben, um ihr eigener Boss zu sein. Darüber hinaus wird das wirklich die Breite und Tiefe der Anpassungsmöglichkeiten zeigen, die das Team von Volition in den Titel eingebunden hat.

Saints Row spielt in der fiktiven, pulsierenden Stadt Santo Ileso und ist ein kompletter Neustart der Serie, der all die Action, das Verbrechen und den Humor vereint, die man von einem Saints Row-Spiel erwartet. Die umfangreiche Anpassungs-Suite ist Volitions bisher mächtigstes Tool-Set und das Beste seiner Klasse. Spieler können fast alles auf ausgefallene oder aufstrebende Weise verändern. Wie ihr „Boss“ aussieht, wenn sie die kriminelle Unterwelt der Stadt übernehmen, bleibt ganz ihnen überlassen.

Volition hat die Grenzen des Geschlechts und der Einschränkungen für die Spieler aufgehoben – man kann alles ohne Grenzen und Regeln spielen. Außerdem gibt es eine unglaubliche Menge an Fahrzeugoptionen und Tools zur Waffenanpassung. Letztendlich steht in Saints Row die Wahl der Spieler:Innen an erster Stelle.