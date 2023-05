Die The Heist and The Hazardous-Erweiterung für Saints Row Reboot erscheint offiziell am 9. Mai.

Wie Volition bekannt gibt, wird The Heist and The Hazardous, die erste große Erweiterung des Open-World-Gangster-Spiels, am 9. Mai erscheinen. Enthalten sind neue Kampagnenmissionen, Fahrzeuge, Waffen und Kosmetika.

Zeitgleich erscheint ein kostenloses Update, welches das Spiel mit Verbesserungen am Kampfsystem sowie dem neuen Selfie-Modus versorgt und obendrein den neuen Bezirk Sunshine Springs hinzufügt, der als Schauplatz für die Erweiterung dient.

The Heist and The Hazardous ist der erste Teil des Expansion-Pass von Saints Row. Mit Doc Ketchum’s Murder Circus steht die zweite große Erweiterung im Juli an, eine dritte, noch namenlose Erweiterung, ist für August geplant. Weiter Bezirke sollen ebenfalls den Weg ins Spiel finden.

Saints Row Reboot ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich.