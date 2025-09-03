Saints Row Reboot: Verlorene Visionen: Das Saints Row, das ihr nie spielen konntet

Ein neu veröffentlichtes Video des YouTubers mrsaintsgodzilla21 gibt euch einen detaillierten Einblick in die ursprünglichen Pläne für das Spiel Saints Row Cinco, das als vollwertige Fortsetzung der bekannten Actionreihe konzipiert war.
Der Inhalt basiert auf einem Besuch bei Entwickler Volition im Jahr 2019, bei dem der YouTuber eine frühe Version des Spiels testen konnte. Saints Row Cinco sollte direkt an die Ereignisse von Saints Row: The Third anschließen und dabei die Geschehnisse aus Saints Row 4 vollständig ignorieren.
Die Handlung hätte sich um die Third Street Saints gedreht, darunter bekannte Figuren wie The Boss, Shaundi, Pierce und Johnny Gat, die in der neuen Stadt Santo Ileso ein neues Hauptquartier errichten.
Die Tonalität von Saints Row Cinco war laut Aussagen des YouTubers zu einem großen Teil von Saints Row 2 inspiriert und sollte nur in geringem Maße die übertriebene Komik von Saints Row: The Third übernehmen.
Die Entwicklung war bereits weit fortgeschritten, einzelne Charaktere hatten bereits Sprachaufnahmen erhalten. Mit der Übernahme von Deep Silver durch THQ Nordic kam es jedoch zu einem grundlegenden Richtungswechsel. Die neuen Vorgaben des Publishers führten zu Einschränkungen bei der Charakterdarstellung und der Sprache im Spiel. Volition musste daraufhin mehrere neue Konzepte entwickeln, darunter ein vollständiger Reboot mit bekannten Figuren, der ebenfalls abgelehnt wurde.
Das letztlich veröffentlichte Saints Row-Reboot aus dem Jahr 2022 entstand unter diesen veränderten Bedingungen und konnte kommerziell sowie kritisch nicht überzeugen.
Die ursprüngliche Vision von Saints Row Cinco bleibt damit ein nicht realisiertes Kapitel der Serie, das euch einen deutlich anderen Zugang zur Welt der Saints geboten hätte.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Saints Row war ne echt tolle Marke.
Mit dem Reboot hat man das komplett begraben.
Hätte lieber das Spiel gehabt, welches sich am 2ten Teil orientiert hat.
Ja schön, dann haben miserable Nasenring Okultisten das Ruder übernommen und haben aus den nicht jugendfreien Saints eine Studenten Barista Hipster Brut gemacht die kein normaler Mensch ertragen kann. Gut gemacht, ich hoffe die Toxischen Feministinnen sind stolz drauf ein ganzes Studio mit ihrem „Modernen“ Saints Row Reboot in den Bankrott getrieben zu haben.
😆 geil geschrieben
Für mich war Saints Row auch schon nach dem zweiten Teil tot.
Einfach nur überzogen gewesen alles.
Auch wenn sie sagen das es sich mehr an Teil 2 orientiert hätte, glaube ich nicht dran, dafür kam ab Teil 3 zuviel Unsinn in die Serie.
Hatte bei dem letzten Saints Spiel ein ähnliches Gefühl wie bei Watch Dogs 2 (nach einer Stunde aufgehört zu spielen), diese nervigen, woken Hipster Banden hält man nicht mehr im Kopf aus und denke auch nicht, dass man das in einem möglichen nächsten Teil „ignorieren“ wird.
Saints Row war klasse bis Teil 4!
Mit dem Reboot hat man sich kein Gefallen getan,habe es auch glaube nichtmal bis zur Hälfte gespielt 😅
Teil 1 und 2 waren klasse.
Teil 3 war schon eher nicht ganz so gut.
Danach nur noch absolut albern und übertrieben.
Dagegen fand ich den Reboot, abseits seiner technischen Mängel, erfrischend gut.
Manchmal denke ich das ich zu Alt bin für diese Spielwelt aber dann merke ich an den Kommentaren das auch andere so denken. Es gibt Dinge in der Welt die haben Ihre Fans und Anhänger und die kaufen das was Ihnen gefällt. Wenn man das dann so Grundlegend ändert wie bei Watch Dogs oder Saint Row ab Teil3 dann wenden sich die “ Die Hard “ Fans eben ab. Ich habe Teil 2 von Saint Row geliebt und war ab Teil 3 nur noch enttäuscht über da was da raus gekommen ist.
Schade, das Video macht so viel Lust auf mehr.
Eine Spielereihe, die sich besonders durch ihre politische Unkorrektheit definiert, kann man nicht mal eben in das genaue Gegenteil verwandeln. Humor spielt mit Klischees, Überspitzungen und ironischen (manchmal auch zynischen) Bezügen zur Realität. Saints Row und GTA funktionieren nicht mehr, wenn man ihnen das wegnimmt. Und wer will diese Humor-befreiten Kumbaya-Mate-Tee-Simulationen dann noch spielen? Offensichtlich niemand mehr.
Wenn das stimmt, hat THQ Saints Row begraben.
Saints Row 3 war der Hammer und mit seinem Humor überzeugt. Für mich das bessere GTA gewesen, wenn man es denn vergleichen will.
Ein Reboot ist prinzipiell nicht falsch gewesen, aber wenn man hört, was es hätte werden sollen und sieht, was am Ende dabei rausgekommen ist, kränkt es einen schon.
Technisch und spielerisch war es auf dem Niveau von Saints Row 4, was noch ertragen gewesen wäre, aber der Rest war einfach nicht gut.
Habe es daher nach ein paar Stunden wieder deinstalliert.
Ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal ein würdiges Saints Row bekommen.