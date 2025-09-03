Saints Row Reboot: Verlorene Visionen: Das Saints Row, das ihr nie spielen konntet

Ein neu veröffentlichtes Video des YouTubers mrsaintsgodzilla21 gibt euch einen detaillierten Einblick in die ursprünglichen Pläne für das Spiel Saints Row Cinco, das als vollwertige Fortsetzung der bekannten Actionreihe konzipiert war.

Der Inhalt basiert auf einem Besuch bei Entwickler Volition im Jahr 2019, bei dem der YouTuber eine frühe Version des Spiels testen konnte. Saints Row Cinco sollte direkt an die Ereignisse von Saints Row: The Third anschließen und dabei die Geschehnisse aus Saints Row 4 vollständig ignorieren.

Die Handlung hätte sich um die Third Street Saints gedreht, darunter bekannte Figuren wie The Boss, Shaundi, Pierce und Johnny Gat, die in der neuen Stadt Santo Ileso ein neues Hauptquartier errichten.

Die Tonalität von Saints Row Cinco war laut Aussagen des YouTubers zu einem großen Teil von Saints Row 2 inspiriert und sollte nur in geringem Maße die übertriebene Komik von Saints Row: The Third übernehmen.

Die Entwicklung war bereits weit fortgeschritten, einzelne Charaktere hatten bereits Sprachaufnahmen erhalten. Mit der Übernahme von Deep Silver durch THQ Nordic kam es jedoch zu einem grundlegenden Richtungswechsel. Die neuen Vorgaben des Publishers führten zu Einschränkungen bei der Charakterdarstellung und der Sprache im Spiel. Volition musste daraufhin mehrere neue Konzepte entwickeln, darunter ein vollständiger Reboot mit bekannten Figuren, der ebenfalls abgelehnt wurde.

Das letztlich veröffentlichte Saints Row-Reboot aus dem Jahr 2022 entstand unter diesen veränderten Bedingungen und konnte kommerziell sowie kritisch nicht überzeugen.

Die ursprüngliche Vision von Saints Row Cinco bleibt damit ein nicht realisiertes Kapitel der Serie, das euch einen deutlich anderen Zugang zur Welt der Saints geboten hätte.