Saints Row Reboot: Video vergleicht Spiel auf Xbox Series X|S und PlayStation 5

Heute ist das Saints Row Reboot erschienen, ein Open-World-Actionspiel, das den Neuanfang der Spielreihe einläutet.

Während ihr den XboxDynasty-Testbericht zum Saints Row Reboot bereits bei uns lesen könnt, hat sich Digital Foundry das Spiel ebenfalls genauer angeschaut.

Die Technik-Experten gehen in ihrem Video auf die ungewohnt vielen Grafikeinstellungen mit 1080p, 1440p und 2160p auf Xbox Series X und PlayStation 5 ein und vergleichen diese. So hat die PS5 etwa bei 1440p und aktivierten Raytraced Ambient Occlusion (RTAO) einen leichten Vorteil von bis zu 6 FPS gegenüber der Xbox Series X.

Die Xbox Series S hat übrigens keine wählbaren Grafikeinstellungen und beschränkt sich auf 1080p ohne RTAO. Die FPS liegen in den meisten Bereichen des Spiels bei 40 bis 50 FPS und in Missionen sogar noch darunter. Nur in Innenräumen sind 60 FPS erreicht worden, wenn auch selten. Zudem ist die Schattenqualität deutlich schlechter.

Viele weitere Details zur Performance des Saints Row Reboots auf Xbox Series S|S und PlayStation 5 gibt es im Video.