Saints Row Reboot: Zahlreiche Gameplay-Clips aus Santo Ileso

Mit einer Reihe von kurzen Clips zeigt Volition auf Twitter, was die Spielwelt von Saints Row so alles zu bieten hat. Von Waffen, über Fahrzeuge, bis hin zum Wingsuit werden euch viele Spiel- und Werkzeuge in die Hand gegeben, um die Welt von Santo Ileso zu erkunden.

Wer neben den Clips noch mehr Action in Bewegtbildern möchte, der kann sich den aktuellen Trailer von den diesjährigen Game Awards anschauen.

The holidays are almost here… and boy do we have a stack of great #SaintsRow stuff appearing under your tree in… *checks notes* August, from ol' Saint Volition. ⚜️

Behold! 🎵On the first day of #Saintsmas – we will bring to thee…🎵 pic.twitter.com/9pXXIcObBs

