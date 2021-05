Saints Row: The Third Remastered: Frame Rate Vergleich zwischen Xbox Series X/S und PlayStation 5

Seht euch den Frame Rate Vergleich zwischen Xbox Series X/S und PlayStation 5 im Video an.

Die Spezialisten von VG Tech haben Saints Row: The Third Remastered einem Frame Rate Vergleich zwischen Xbox Series X/S und PlayStation 5 unterzogen. Die getesteten Versionen waren 2.0.0.20 auf Xbox Series-Konsolen und 1.002.000 auf PlayStation 5. In einigen Clips gibt es eine gewisse Varianz bei der Tageszeit.

Zeitstempel:

00:00 – PS5 und Xbox Series X

06:22 – Xbox Series S

PlayStation 5 und Xbox Series X verwenden beide eine dynamische Auflösung, wobei die höchste gefundene Auflösung 3840×2160 und die niedrigste Auflösung ungefähr 3360×1890 beträgt. Pixelzahlen bei 3840×2160 scheinen sowohl auf PlayStation 5 als auch auf Xbox Series X üblich zu sein.

Die Xbox Series S im Leistungsmodus verwendet eine dynamische Auflösung mit der höchsten gefundenen Auflösung von 2560×1440 und der niedrigsten gefundenen Auflösung von 1920×1080. Die Pixelzahlen scheinen auf der Xbox Series S im Leistungsmodus oft irgendwo zwischen 2560×1440 und 1920×1080 zu liegen.

Die einzige gefundene Auflösung auf der Xbox Series S im Auflösungsmodus war 2560×1440. Die Xbox Series S rendert das UI in beiden Modi mit 3840×2160.