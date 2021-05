Saints Row: The Third Remastered: Kostenloses Upgrade für Xbox Series X|S und PS5 verfügbar

Das kostenlose Upgrade für Saints Row: The Third Remastered ist jetzt für Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar.

Für Saints Row: The Third Remastered ist ab sofort das Next-Gen-Upgrade auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar.

Wer Saints Row: The Third Remastered bereits besitzt, erhält das Upgrade kostenlos und kann so von der verbesserten Framerate, einer höheren Auflösung und kürzeren Ladezeiten profitieren.

Im Microsoft Store ist Saints Row: The Third Remastered aktuell mit einem Rabatt von 40 % versehen und kostet nur 23,99 Euro statt 39,99 Euro.

Deep Silver hat zum Launch von Saints Row: The Third Remastered auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 auch diesen Trailer veröffentlicht: