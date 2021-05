Saints Row: The Third Remastered: Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhalten bald kostenloses Upgrade

Saints Row The Third Remastered: Start auf Xbox Series X|S & PlayStation 5 als kostenloses Upgrade.

Deep Silver hat angekündigt, dass Saints Row The Third Remastered am 25. Mai auf Gen 9-Konsolen veröffentlicht wird. Das Spiel wird am 22. Mai auch auf Steam und GOG veröffentlicht.

Saints Row: The Third Remastered auf Xbox Series X|S, dem All-in-One-Spiel- und Unterhaltungssystem von Microsoft und dem PlayStation 5-Computerunterhaltungssystem, ermöglicht es, das Spiel mit höheren Leistungseinstellungen zu erleben -äquivalent zu der PC-Edition bei hohen Einstellungen.

Optisch kann die Engine des Spiels jetzt mit einer viel höheren Leistung ausgeführt werden, was Dank der leistungsstarken Hardware zu Verbesserungen bei Beleuchtung, Texturauflösung und anderen visuellen Effekten führt.

Die Frameraten werden für alle Gen 9-Konsolen verbessert, um ein möglichst flüssiges Gameplay zu bieten. Die Spieler können das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde und einer dynamischen 4K-Auflösung genießen, wodurch die Action flüssig bleibt und dynamischer anmutet.

Besitzer der Xbox Series S erhalten eine zusätzliche Option, um das Spiel in zwei Modi zu genießen, die den individuellen Vorlieben der Spieler besser entsprechen. Sie spielen entweder im Performance-Modus, bei dem das Gameplay bei einer Auflösung von 1080 bei 60 fps bleibt, oder im Beauty-Modus, bei dem das Gameplay bei einer hochskalierten 4K-Auflösung auf 30 fps eingestellt wird. Besitzer der PlayStation 5 können die Unterstützung für „Aktivitäten“ sowie das subtile, violette Leuchten von Saints auf dem DualSense-Controller genießen.

Spieler, die Saints Row The Third Remastered bereits besitzen und über eine Gen 9-Konsole verfügen, können diese Upgrades kostenlos nutzen. Kostenloses Upgrade und Smart Delivery sind für PlayStation 5 und Xbox Series X|S-Versionen garantiert. Mit SSD-Festplatten an Bord werden die neuen Versionen mit erheblich verbesserten Geschwindigkeiten geladen, sodass die Spieler ohne Wartezeit loslegen können.